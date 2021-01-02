جنون إصابات كورونا.. صور صادمة أمام مستشفى المعونات

شارك مراسل LBCI مارون ناصيف متابعيه عى "تويتر" بصورة أقل ما يمكن وصفها بأنّها صادمة. والتُقطت الصورة على طريق مستشفى المعونات جبيل.وتظهر الصورة صفاً طويلاً من السيارات التي ينوي ركابها إجراء فحوص PCR.وعلّق ناصيف على الصورة قائلاً: "راحت سكرة الحفلات وإجت فكرة #كورونازحمة الـPCR على طريق مستشفى المعونات جبيلولما نقول عن المستهترين شعب بلا مخ بيقوموا القيامة إنو عيب وما بعرف شو".