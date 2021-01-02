ضاهر: علينا التعاون للحفاظ على أرضية صلبة في وجه العاصفة المقبلة

التحدي الكبير الذي يواجهنا في قضاء زحلة وفي لبنان هو القدرة على الصمود في مواجهة الانهيار الشامل .علينا التعاون نواب ورؤساء بلديات وفعاليات ومجتمع مدني للحفاظ على ارضية صلبة في وجه العاصفة القادمة لانها ستكون معركة وجود على جميع الاصعدة. الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية
— Michel Daher (@mgdaher) January 2, 2021
التحدي الكبير الذي يواجهنا في قضاء زحلة وفي لبنان هو القدرة على الصمود في مواجهة الانهيار الشامل .علينا التعاون نواب ورؤساء بلديات وفعاليات ومجتمع مدني للحفاظ على ارضية صلبة في وجه العاصفة القادمة لانها ستكون معركة وجود على جميع الاصعدة. الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية