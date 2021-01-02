ضاهر: علينا التعاون للحفاظ على أرضية صلبة في وجه العاصفة المقبلة

التحدي الكبير الذي يواجهنا في قضاء زحلة وفي لبنان هو القدرة على الصمود في مواجهة الانهيار الشامل .علينا التعاون نواب ورؤساء بلديات وفعاليات ومجتمع مدني للحفاظ على ارضية صلبة في وجه العاصفة القادمة لانها ستكون معركة وجود على جميع الاصعدة. الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية — Michel Daher (@mgdaher) January 2, 2021

غرد النائب ميشال ضاهر عبر "تويتر" قائلاً: "التحدي الكبير الذي يواجهنا في قضاء زحلة وفي لبنان هو القدرة على الصمود في مواجهة الانهيار الشامل. علينا التعاون نوابا ورؤساء بلديات وفاعليات ومجتمعا مدنيا للحفاظ على أرضية صلبة في وجه العاصفة المقبلة، لانها ستكون معركة وجود على جميع الاصعدة. الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية".