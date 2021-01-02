3 إصابات جديدة في كفرحزير الكورة

أعلنت بلدية كفرحزير - الكورة في بيان، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، أجروا فحص ال pcr وأتت النتيجة إيجابية، وهم يلتزمون الحجر المنزلي.



كما طلبت البلدية من جميع المخالطين "التزام الحجر وإجراء الفحوص اللازمة وابلاغ رئيس البلدية، مشددة على كل من يحصل على نتيجة إيجابية من فحص كورونا من الأهالي أو المقيمين إبلاغ رئيس البلدية تحت طائلة المسؤولية.