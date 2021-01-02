دولة اقليمية على خط التهدئة



علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن دولة اقليمية فاعلة بدأت لعب دور جدي من اجل تخفيف التوتر القائم بين طهران وواشنطن.



واشارت المصادر الى أن الدولة العربية تقلت رسائل من الطرفين بعدم وجود رغبة بالتصعيد العسكري، وقد كان احد نتائج هذه الرسائل سحب حاملة الطائرات الاميركية من الخليج.