نقيب الأطباء: سنشهد بالأيام المقبلة زيادة كبيرة بعدد الاصابات لم نكن نتوقعها





ولفت الى أن "نتيجة الاستهتار سنشهد في الأيام المقبلة زيادة كبيرة بعدد الاصابات لم نكن نتوقعها". قال نقيب الأطباء شرف أبو شرف عبر قناة "LBCI" إن "زيادة أعداد فحوص الـPCR أعطت أرقاماً أعلى كما أن عدم التقيد بالاجراءات زاد من أعداد الاصابات بكورونا ووضعنا غير سليم ومسؤولية المواطن تضاهي مسؤولية الدولة".ولفت الى أن "نتيجة الاستهتار سنشهد في الأيام المقبلة زيادة كبيرة بعدد الاصابات لم نكن نتوقعها".

وشدد أبو شرف على أن "بين انهيار النظام الصحي والانهيار الاقتصادي أرى أن الصحة هي الاولوية فالانهيار الاقتصادي يمكن تعويضه لاحقا".



وكشف أننا "نشهد هجرة كبيرة للأطباء ومن أصحاب الكفاءات في الوقت الذي نحن بحاجة اليهم".