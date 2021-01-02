لبنان

استنفار ليلة رأس السنة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2021 | 10:24
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اكدت مصادر مطلعة أن "حزب الله" عمد الى رفع نسبة جهوزيته يوم امس الى مستوى كبير بالتزامن مع احتفالات ليلة رأس السنة.

واشارت المصادر الى أن الحزب عمد الى الاستعداد لأي عمل عدواني اسرائيلي قد يستغل لحظة انشغال اللبنانيين بالإحتفال بالعيد.
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