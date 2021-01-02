استنفار ليلة رأس السنة



اكدت مصادر مطلعة أن "حزب الله" عمد الى رفع نسبة جهوزيته يوم امس الى مستوى كبير بالتزامن مع احتفالات ليلة رأس السنة.



واشارت المصادر الى أن الحزب عمد الى الاستعداد لأي عمل عدواني اسرائيلي قد يستغل لحظة انشغال اللبنانيين بالإحتفال بالعيد.