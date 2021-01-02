مخيم البص.. إغلاق المدارس بسبب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا

صدر عن عن اللجنتين الشعبية والأهلية في مخيم البص البيان التالي:

"بسبب ازدياد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مخيم البص والخشية من انتشار الفيروس وسط الطلاب في المدارس فإننا نعلن اغلاق المدارس يومي السبت والاثنين الموافق في 2/1/2021 و 4/1/2021 في المخيم واستبدالهما بالتعلم عن بعد online لحين إجراء فحوصات pcr للمخالطين وحجر المصابين وذلك ضمانة لأهلنا وطلابنا في المخيم".