قطع ساحة النور في طرابلس بسبب توقيف احد الناشطين (صور)

قطع عدد من المعتصمين ساحة النور في طرابلس احتجاجا على توقيف أحد الناشطين، ورددوا الهتافات المنددة بالمسؤولين والمطالبة بالافراج عنه، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.





وكان المعتصمون قد نزلوا صباحاً للمطالبة بالافراج عنه، حيث تطور الاعتصام الى قطع طريق حين تم نقل الموقوف الى بيروت للتوسع معه بالتحقيق. وكان المعتصمون قد نزلوا صباحاً للمطالبة بالافراج عنه، حيث تطور الاعتصام الى قطع طريق حين تم نقل الموقوف الى بيروت للتوسع معه بالتحقيق.