لبنان

لجنة "كورونا" تعقد اجتماعاً... واتجاه لرفع توصية بالاقفال لأسبوعين

Lebanon 24
02-01-2021 | 10:53
A-
A+
Doc-P-780306-637451817952667730.jpg
Doc-P-780306-637451817952667730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضحت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري أن ارتفاع عدد الإصابات هو نتيجة الأسبوعين الماضيين وليس هذا الأسبوع مشيرةً الى أن أكثر من 70 في المئة من انتشار الوباء هي بسبب التجمّع في المنازل.

ولفتت، في حديث لـ"الجديد"، الى أن اجتماعاً للجنة "كورونا" سيعقد بعد ربع ساعة وسنرفع توصية بالإقفال التام وفترة الإقفال ستكون أطول من قبل.

وفي الاطار عينه، كشفت "النهار" أن لجنة كورونا تجتمع عند الساعة الـ11، وتتجه الى توصية علنية باقفال البلد لأسبوعين في ظل الوضع الكارثي لأعداد الاصابات ومستوى الجهوزية في المستشفيات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2021-01-02
12:57 | 2021-01-02
12:50 | 2021-01-02
12:34 | 2021-01-02
12:22 | 2021-01-02
12:03 | 2021-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website