لجنة "كورونا" تعقد اجتماعاً... واتجاه لرفع توصية بالاقفال لأسبوعين

أوضحت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري أن ارتفاع عدد الإصابات هو نتيجة الأسبوعين الماضيين وليس هذا الأسبوع مشيرةً الى أن أكثر من 70 في المئة من انتشار الوباء هي بسبب التجمّع في المنازل.ولفتت، في حديث لـ"الجديد"، الى أن اجتماعاً للجنة "كورونا" سيعقد بعد ربع ساعة وسنرفع توصية بالإقفال التام وفترة الإقفال ستكون أطول من قبل.وفي الاطار عينه، كشفت "النهار" أن لجنة كورونا تجتمع عند الساعة الـ11، وتتجه الى توصية علنية باقفال البلد لأسبوعين في ظل الوضع الكارثي لأعداد الاصابات ومستوى الجهوزية في المستشفيات.