إنتبهوا...كورونا تصيب 20 شخصًا في حفل عشاء

علم "لبنان24" أن أحد الأشخاص طلب من مدعويه إلى عشاء اقامه في منزله إجراء فحص الـ P C R قبل تلبية دعوته. وبالفعل أجرى المدعوون وعددههم 30 وجاءت النتيجة سلبية، لكن تبين أن عشرين شخصًا من بين المدعوين قد أصيبوا بكورونا بسبب أحد المدعوين الذي جاءت نتيجة فحصه false negative ، أي أنه كان مصابًا قبل إجرائه فحص الـ pcr وقد نقل العدوى إلى الأشخاص الذين إختلط معهم خلال العشاء.