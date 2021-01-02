لبنان

25 حالة كورونا في حفل رأس السنة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2021 | 11:05
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علم "لبنان24" أنه قد طلب ممن حضر حفل أحد الفنانين الكبار في ليلة رأس السنة حجر أنفسهم بعدما تبين وجود 25 حالة كورونا بين الحضور، وقد إتخذت في حق صاحب الصالة، حيث اقيم الحفل، إجراءات صارمة وصلت إلى حدّ سحب رخصة مزاولة المهنة منه. 
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