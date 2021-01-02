25 حالة كورونا في حفل رأس السنة

علم "لبنان24" أنه قد طلب ممن حضر حفل أحد الفنانين الكبار في ليلة رأس السنة حجر أنفسهم بعدما تبين وجود 25 حالة كورونا بين الحضور، وقد إتخذت في حق صاحب الصالة، حيث اقيم الحفل، إجراءات صارمة وصلت إلى حدّ سحب رخصة مزاولة المهنة منه.