جابر: لبنان ينزف كمريض في العناية الفائقة

رأى النائب ياسين جابر أن "لبنان ينزف كمريض في العناية الفائقة"، وقال: "نحن نستنزف احتياطاتنا والوضع الاقتصادي مترد فيما بداية الحل يجب أن تكون عبر إنتاج سلطة قرار فاعلة".وشدد، في حديث لـ "صوت كل لبنان"، على أن "التدقيق الجنائي ضروري ويجب أن يشمل جميع الملفات لكشف الفساد"، مشيرا الى أن "ديوان المحاسبة أصدر تقريرا في مثابة تدقيق في ملف الباركميتر".واعتبر أن "الإبقاء على سياسة الدعم بالطريقة القائمة حاليا غير سليم، ونحن بحاجة الى حكومة تدير هذا الدعم وتقوم بعملية الترشيد المطلوبة في ظل التلاعب بالأسعار والارباح العالية التي يحققها العديد من الشركات مستفيدا من الأزمة القائمة".وردا على سؤال، أشار جابر الى أن "الرئيس نبيه بري يقوم بما يستطيع من اتصالات وحض للدفع باتجاه ولادة الحكومة لكن يبدو أنها لم تنجح في إحداث أي خروق"، مشددا على "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة فاعلة وقادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة وملف التدقيق الجنائي وموضوع ترشيد الدعم وكل شؤون البلاد والعباد".