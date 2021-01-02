موسى: قرار الاغلاق نتيجة كورونا هو أقل كلفة من الارواح

غرد النائب ميشال موسى عبر حسابه على "تويتر": "الظروف الصعبة نتيجة كورونا تتطلب إجراءات قاسية حتى لا نصل الى الاسوأ؛ القرار الصعب بالاغلاق بدأ يفرض نفسه وهو أقل كلفة من الارواح بالتأكيد، وقد يكون أقل كلفة مادية استشفائيا، زيادة الاسرة هدف ملح كما التشدد بالاجراءات الوقائية. فرملة الكارثة مسؤولية جماعية".