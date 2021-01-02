لبنان

عصابة نفذت 8 عمليات سرقة في محافظة جبل لبنان... وقوى الأمن كانت لها بالمرصاد

Lebanon 24
02-01-2021 | 11:42
A-
A+
Doc-P-780317-637451847312770783.jpg
Doc-P-780317-637451847312770783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامــة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع طالت محلّات تجارية وأخرى معدّة لبيع الأجهزة الخلوية، في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان، من قِبل عصابة مجهولة. كثّفت الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم.

 نتيجة الاستقصاءات والتحريات، والإجراءات الميدانية المكثّفة التي قامت بها الشعبة، توصلت الى تحديد هوية كامل أفراد العصابة، وهم كل من السوريين:

ع. د. (مواليد عام 2002)
ب. ع. (مواليد عام 2001)
م. ب. (مواليد عام 2000)
م. م. (مواليد عام 2002)
م. غ. (مواليد عام 2003)
بتاريخ 28-12-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهم بعمليةٍ نوعيةٍ ومتزامنة في مناطق الدكوانة، سن الفيل والنبعة.

بتفتيش مكان إقاماتهم في محلتي سن الفيل والنبعة، تم ضبط قسم من المسروقات، عبارة عن /6/ أجهزة خلوية، جهاز "كمبيوتر"، سكين عدد /2/ وأدوات تُستخدم في عمليات السرقة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة سرقة، وانهم نفذوا حوالى /8/ عمليات سرقة من محال تجارية في مناطق: سد البوشرية، الدورة، برج حمود، المكلّس ونهر إبراهیم.

 أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:58 | 2021-01-02
17:50 | 2021-01-02
17:35 | 2021-01-02
17:21 | 2021-01-02
17:08 | 2021-01-02
16:42 | 2021-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website