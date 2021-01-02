رسالة عون الى التيار!





اكدت مصادر مطلعة أن الرئيس ميشال عون ابلغ من يعنيهم الامر في "التيار الوطني الحر"، أنه يرفض بشكل قاطع توزير أي شخصية حزبية في هذه الحكومة.



واشارت المصادر الى أن عون والوزير السابق جبران باسيل اتفقا على ان الوقت ليس مناسبا لاعادة اي حزبي الى الحكومة حاليا.