لبنان

هكذا سيكون طقس الويك إند!

Lebanon 24
02-01-2021 | 12:03
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر للأيام المقبلة.

- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات. الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى قليل الغيوم. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ظهور ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 11 الى 17 درجة، في الداخل من 8 الى 19 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30كلم/س.

- الانقشاع: متوسط إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70%.

- حال البحر: هادىء. حرارة سطح الماء:20°م.

- الضغط الجوي: 1021 HPA أي ما يعادل: 766 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,43 ساعة غروب الشمس: 16,41
 
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