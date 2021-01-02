خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 61 حالة إيجابية

أعلنت خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 61 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:علما 2ارده 8كفرحاتا 2مجدليا 4مزياره 17رشعين 2زغرتا 16كفردلاقوس 1بسبعل 1الفوار 1سرعل 2كفرصغاب 1اصنون 1الخالدية 2الجديدة 1و ذكرت الخلية بضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم. وشددت على البلديات وجوب متابعة المحجورين، ومدى التزامهم بالعزل المنزلي تحت طائلة المسؤولية.