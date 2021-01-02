الحجار: "أعلن شفائي من كورونا"

أعلن النائب محمد الحجار في بيان، "إجراء فحص pcr جاءت نتيجته سلبية، وبالتالي ولله الحمد، أعلن شفائي من كورونا".وشكر لكل من اطمأن إليه وتواصل معه خلال فترة إصابته، متمنيا الشفاء لجميع المرضى، وآملا أن يحمل العام الجديد الصحة والخير للجميع.