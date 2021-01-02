لبنان

وصلت الى القدرة الاستيعابيّة القصوى...مستشفيات ومختبرات تعلن أن لا فحوصات PCR إضافية اليوم!

Lebanon 24
02-01-2021 | 12:57
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كشفت معلومات الـmtv أن مستشفيات ومختبرات عدّة توقّفت اليوم عن إجراء فحوصات PCR بعد أن وصلت الى القدرة الاستيعابيّة القصوى.
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