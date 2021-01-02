جزين ايضاً أصبحت معزولة!

صدر عن بلدية جزين قرار إداري بعزل المدينة وإقفالها لمدة أسبوع، حيث تقفل جميع المحال والمؤسسات التجارية ابتداء من الاثنين 4/1/2021 من السادسة صباحا ولغاية صباح الاثنين 11 من الحالي، يستثنى من القرار الصيدليات؛ المخابز ، الفنادق ومحطات الوقود.وطلب من المواطنين التزام القرار حفاظا عل صحتهم، وكلفت شرطة البلدية بمؤازرة من شرطة الاتحاد تطبيق قرار منع التجوال من الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا.