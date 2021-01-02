15
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
16
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عناصر ورتباء في الجمارك: لماذا هذا الإجحاف بحقنا؟
Lebanon 24
02-01-2021
|
14:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
سأل عناصر ورتباء في الجمارك اللبنانية في بيان، "الى متى يستمر الغبن والإجحاف اللاحق بعناصر الجمارك؟ منذ 13 سنة وخفراء ورتباء الجمارك بغبن مستمر، 13 سنة وإدارة الجمارك لم تقدم على فتح أبواب امتحانات لترقية عناصرها، تارة بحجة أن ملاك الضابطة صغير، تارة بسبب خلافات داخلية. جميع الاسلاك العسكرية الشبيهة بالدولة تأخذ ترقياتها في ملاك أسلاكها العسكرية بانتظام وفق الموعد المحدد، لماذا هذا الإجحاف بحق حوالي 1000 عنصر جمركي؟ كيف لبلد ان ينهض وقطاع مالي ضريبي مهم كإدارة الجمارك، متصدع ومنهك بسبب الإهمال والاجحاف بحق عناصره، علما ان ادارة الجمارك هي الخط الاول بتحصيل الارادات وجبايتها لوزارة المالية والدولة اللبنانية وأرقامها العالية ضمن المضبوطات ومنع التهريب والغرامات. كيف تريد لذراع البلد المالية ان تنتظم في جبي الأموال وتحصيلها ومكافحة التهريب، وهي المتآكل حقها المعنوي قبل المادي؟
وتابع: "هناك اقتراح مشروع معجل مكرر يرمي الى تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية، موجود في لجنة المال والموازنة، نطالب بتعديل هذا الإقتراح ووضعه على جدول جلسة تشريعية لمجلس النواب لانصاف هذا السلك الحيوي والمادي للدولة. ولا بد من ان نشير الى ان دورة خفراء جديدة قيد الالتحاق بالضابطة، وبنفس رتبة عسكر عمر خدمته تجاوزت ال13 سنة خدمة على الأرض".
وختم البيان: "كل شريف في هذا الوطن، وكل من له وصول الى المساعدة على حلحلة او دعم هذه القضية، هو رجل دولة بامتياز، وهو مناصر للحق بوجه الباطل، دمتم ذخرا للوطن الحبيب لبنان".
تابع
الأكثر قراءة
ما حقيقة تغريم عاصي الحلاني 300 مليون ليرة بسبب حفل ليلة رأس السنة؟
Lebanon 24
ما حقيقة تغريم عاصي الحلاني 300 مليون ليرة بسبب حفل ليلة رأس السنة؟
13:30 | 2021-01-02
02/01/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان وكورونا.."الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ "!
Lebanon 24
لبنان وكورونا.."الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ "!
15:18 | 2021-01-02
02/01/2021 03:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فرق الدولار وسوء تنظيم.. لهذا "تفلتت" الامور في حفل "الهيلتون"
Lebanon 24
فرق الدولار وسوء تنظيم.. لهذا "تفلتت" الامور في حفل "الهيلتون"
17:46 | 2021-01-02
02/01/2021 05:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يفجع عائلة نهلا وألكو داوود
Lebanon 24
الحزن يفجع عائلة نهلا وألكو داوود
15:00 | 2021-01-02
02/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء
10:33 | 2021-01-02
02/01/2021 10:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:50 | 2021-01-02
عثر عليه جثة بجانب الطريق
23:48 | 2021-01-02
قاطيشا: تحملوا مسؤولياتكم وأقفلوا البلد وإلا فاستقيلوا
23:41 | 2021-01-02
توضيح من الصليب الأحمر
23:39 | 2021-01-02
اشكال واطلاق رصاص في المنية
23:27 | 2021-01-02
مستشفى الحريري: 87 إصابة وحالتا شفاء ولا وفيات
22:59 | 2021-01-02
أسود: 29 ألف مصاب في 48 ساعة؟
فيديو
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
18:00 | 2021-01-01
03/01/2021 05:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لراغب علامة واليسا وعمرو دياب
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لراغب علامة واليسا وعمرو دياب
15:00 | 2021-01-01
03/01/2021 05:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
12:00 | 2021-01-01
03/01/2021 05:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact