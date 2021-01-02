قرار لمحافظ جبل لبنان بعزل بلدتي حمانا وزرعون

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، قرارا بعزل كل من بلدتي حمانا - قضاء بعبدا وزرعون - قضاء المتن وإقفالهما إقفالا تاما ومنع الولوج والخروج ما بين السادسة مساء ولغاية الخامسة صباحا باستثناء المحال ذات الصلة بقطاع الصحة والأدوية ومحطات الوقود والغاز، أما محال بيع المواد الغذائية على اختلاف أنواعها والسوبرماركت والميني ماركت واللحوم والافران فتقفل عند الخامسة مساء إلى الخامسة صباحا، كما يمنع إقامة المناسبات الاجتماعية والسهرات والاجتماعات على اختلاف أنواعها.