لبنان

بعد 11 يوماً غياب.. الجندي جلال عبد الحق جثة يفجع أهالي راشيا

Lebanon 24
02-01-2021 | 14:35
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تم العثور اليوم على الشاب جلال عبد الحق في بلدة عين عطا قصاء راشيا الوادي وذلك بعد اختفاءه ١١ يوماً في ظروف غامضة.

يذكر أنه جندي في الجيش اللبناني. وقد بوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.
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جلال عبد الحق

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