لبنان

المجذوب: خلال هذه الايام لن يكون هناك تعليم حضوري.. وبإنتظار قرار الاعلى للدفاع

Lebanon 24
02-01-2021 | 14:49
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 أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب، البيان الآتي:
"بسبب الأوضاع الصحية الاستثنائية والارتفاع غير المسبوق للاصابات بفيروس كورونا، وبانتظار صدور قرارات اللجنة الوزارية والمجلس الأعلى للدفاع، نطلب من المؤسسات التعليمية، الرسمية والخاصة، اعتماد التعلم عن بعد وإيقاف التعلم الحضوري كليا للأسبوع المقبل. وبالتالي يمنع على أي جامعة أو مدرسة أو ثانوية أو معهد اعتماد التعلم الحضوري حتى نهاية الأسبوع المقبل" .
 
 
وكان المجذوب أكد في لقاء تلفزيوني أنه "خلال أيام 7 و8 و9 كانون الثاني لن يكون هناك تعليم حضوري وسنعتمد التعلّم عن بعد حفاظاً على صحة التلامذة والمعلّمين ولتحضير الأهالي بانتظار القرار الذي سيصدر عن المجلس الأعلى للدفاع".
 
وأكد المجذوب: "إذا تقرّر الإقفال التام لن تُستثنى المدارس".
 
 
 
 
 
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