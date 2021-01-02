مخابرات الجيش تسلمت الشبان الذين كانوا في حادثة إطلاق النار في الهرمل

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في البقاع أن دورية من مخابرات الجيش، تسلمت الشبان الثلاثة الذين كانوا في حادثة إطلاق النار أمس في سوق الضيعة في مدينة الهرمل، وأدت الى سقوط قتيل وجريحين، تم نقلهم الى أحد المراكز العسكرية للتحقيق، فيما يسير الجيش دوريات في شوارع المدينة.وكان الجيش نفذ ليل أمس عدة مداهمات بحثا عنهم.