لبنان وكورونا.."الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ "!

أفادت مصادر الـmtv أن أبرز توصيات لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا التي يفترض أن تصدر الأسبوع المقبل، "الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ على أن يتمّ استثناء الصيدليات وأماكن الطعام ومن ثمّ إقفال جزئي وفق المناطق التي ترتفع فيها الإصابات".

وأضافت المصادر أن من بين التوصيات التي سترفعها اللجنة أيضاً "تقليص عدد الطائرات والوافدين في المطار كما حصل مع إعادة فتحه بعد الإقفال الأول وإعادة فرض الـ pcr على المطار لجميع الوافدين مع الحجر الالزامي، بالإضافة إلى دعم المتضرّرين من الإقفال".