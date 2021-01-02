لبنان

توقيف سارق في ميس الجبل

Lebanon 24
02-01-2021 | 15:25
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أوقفت دورية تابعة لقوى الامن الداخلي وعناصر مخفر ميس الجبل المدعو ي. ع. بعد التأكد من إقدامه على سرقة العديد من محتويات المنازل والمؤسسات الصناعية والمحال والمستودعات النائية في بلدتي ميس الجبل ومحيبيب.

وتم اقتياد السارق الى مخفر ميس الجبل وهو من أصحاب السوابق، حيث تم التحقيق معه وتوقيفه باشارة من القضاء المختص، واعترف بالعديد من عمليات السرقة وضبطت بحوزته كمية من المسروقات داخل سيارة من نوع "رابيد".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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