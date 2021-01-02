توقيف سارق في ميس الجبل

أوقفت دورية تابعة لقوى الامن الداخلي وعناصر مخفر ميس الجبل المدعو ي. ع. بعد التأكد من إقدامه على سرقة العديد من محتويات المنازل والمؤسسات الصناعية والمحال والمستودعات النائية في بلدتي ميس الجبل ومحيبيب.وتم اقتياد السارق الى مخفر ميس الجبل وهو من أصحاب السوابق، حيث تم التحقيق معه وتوقيفه باشارة من القضاء المختص، واعترف بالعديد من عمليات السرقة وضبطت بحوزته كمية من المسروقات داخل سيارة من نوع "رابيد".