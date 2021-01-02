ليس فقط بسبب ليلة رأس السنة.. لهذا يشهد لبنان زحمة غير مسبوقة على الـpcr

أشارت مصادر طبية لـ"لبنان 24" من إحدى المستشفيات الجامعية التي تشهد اليوم السبت زحمة خانقة منذ الفجر على قسم فحوصات الـPCR، أن هذه الزحمة سوف تستمر لغاية الإثنين. وبحسب المصادر فإنّ السبب الأساسي لهذه الزحمة غير المسبوقة هو عودة المغتربين اللبنانيين الى بلدان إقامتهم وعملهم بعد إنتهاء إجازاتهم التي قضوها في لبنان، وبالتالي فإنّ هذا الأمر يتطلب إجراء فحوصات الـPCR لهم ولعائلاتهم قبل السفر، مما شكل هذه الزحمة.

يُضاف الى ذلك الى أنّ العدد الاكبر من المغتربين اللبنانيين في أوروبا وأميركا وكندا، قطعوا إجازاتهم للعودة ادراجهم تحسباً لإقفالٍ ما في لبنان أو في بلدان إنتشارهم، الأمر الذي زاد من حجم الطلب على الـPCR بداعي السفر.