لبنان

ليس فقط بسبب ليلة رأس السنة.. لهذا يشهد لبنان زحمة غير مسبوقة على الـpcr

Lebanon 24
02-01-2021 | 15:35
A-
A+
Doc-P-780407-637451985304708120.jpg
Doc-P-780407-637451985304708120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت مصادر طبية لـ"لبنان 24" من إحدى المستشفيات الجامعية التي تشهد اليوم السبت زحمة خانقة منذ الفجر على قسم فحوصات الـPCR، أن هذه الزحمة سوف تستمر لغاية الإثنين. وبحسب المصادر فإنّ السبب الأساسي لهذه الزحمة غير المسبوقة هو عودة المغتربين اللبنانيين الى بلدان إقامتهم وعملهم بعد إنتهاء إجازاتهم التي قضوها في لبنان، وبالتالي فإنّ هذا الأمر يتطلب إجراء فحوصات الـPCR لهم ولعائلاتهم قبل السفر، مما شكل هذه الزحمة.
 
يُضاف الى ذلك الى أنّ العدد الاكبر من المغتربين اللبنانيين في أوروبا وأميركا وكندا، قطعوا إجازاتهم للعودة ادراجهم تحسباً لإقفالٍ ما في لبنان أو في بلدان إنتشارهم، الأمر الذي زاد من حجم الطلب على الـPCR بداعي السفر.
 
 
 
المصدر: خاص لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:50 | 2021-01-02
23:48 | 2021-01-02
23:41 | 2021-01-02
23:39 | 2021-01-02
23:27 | 2021-01-02
22:59 | 2021-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website