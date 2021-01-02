في عرمون.. سرقة بقيمة 4 آلاف دولار من داخل منزل والقوى الأمنية بالمرصاد

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقـت العامة البلاغ التالي:بتاريخ 26-12-2020، ادعى أحد المواطنين لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، حول تعرّض منزلٍ عائد لذويه في محلّة دوحة عرمون للسرقة بواسطة الكسر والخلع، وقدَّرَ قيمة المسروقات –وهي عبارة عن أدوات كهربائية- بـ /4000/ دولار أميركي.نتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة التي قامت بها الفصيلة المذكورة، تمكّنت، في خلال أقل من /24/ ساعة، من معرفة هويات كامل أفراد العصابة وتحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم، وهم:ع. غ. (مواليد عام 1999، لبناني)ت. ع. (مواليد عام 2002، لبناني)م. ا. (مواليد عام 1999، لبناني)ت. خ. (مواليد عام 2000، برازيلي)بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وبتعاطيهم المخدرات.ضُبطت المسروقات كاملةً، وأعيدت الى المدّعي، وأودع الموقوفون القضاء المختص بناءً على إشارته.ملاحظة: الصورة مرفقة رطاً في بريدكم الكتروني.www.isf.gov.lbhttps:// www.facebook.com /lebisfhttps:// www.twitter.com /lebisfhttps:// www.instagram.com /lebisfhttps: www.youtube.com/user/lebisfبيروت في 2-1-2021