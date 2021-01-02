لبنان

احتراق سيارة في طرابلس

Lebanon 24
02-01-2021 | 15:47
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شبّ حريق في سيارة مرسيدس عند مستديرة شارع المئتين في طرابلس.
 


وتمكن فوج الاطفاء من اخماد الحريق قبل امتداده، حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
 
 
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