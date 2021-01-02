احتراق سيارة في طرابلس

شبّ حريق في سيارة مرسيدس عند مستديرة شارع المئتين في طرابلس.





وتمكن فوج الاطفاء من اخماد الحريق قبل امتداده، حيث اقتصرت الاضرار على الماديات. وتمكن فوج الاطفاء من اخماد الحريق قبل امتداده، حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.