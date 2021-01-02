بلدية برج رحال: للالتزام بالتدابير الوقائية بسبب زيادة الاصابات

دعت بلدية برج رحال، الاهالي الى "الالتزام بالتدابير الوقائية، نظرا لكثرة الاصابات في البلدة وكثرة المخالطين فيها، والى عدم الخروج الا للضرورة القصوى مع التشديد على ارتداء الكمامة أثناء التواجد خارج المنزل وعدم التجمع والسهر وإقامة المناسبات الاجتماعية".وذكرت البلدية أن "عدد الاصابات في البلدة تجاوز ال25 إصابة".