عكار.. 73 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي حول تطورات فيروس كورونا المستجد، تسجيل 73 إصابة جديدة 24 منها في بلدة البيرة، و32 حالة شفاء.وعليه يصبح إجمالي عدد المصابين في عكار منذ بدء الجائحة وحتى الآن 4800 مصاب. الحالات الإيجابية قيد المعالجة: 946 حالة. حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة: 1087 حالة. أما إجمالي حالات الشفاء فبلغ 3780 حالة. واستقر عدد الوفيات على 74 حالة.