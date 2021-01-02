سامي الجميّل: لبنان واللبنانيون رهينة بيد ايران عبر "حزب الله"

برسم من لا يزال يتوهم ان بلدنا سيد ومستقل: #لبنان واللبنانيون رهينة بيد ايران عبر حزب الله ويستعملاننا دروعا بشرية في معركتهم التي لا علاقة لها بلبنان.
الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي شهود زور ويغطون وضع اليد على لبنان.
باقون في المواجهة لنستعيد بلدنا وكرامة شعبنا ومستقبله. pic.twitter.com/EUCiVr4yHq
— Samy Gemayel (@samygemayel) January 2, 2021
برسم من لا يزال يتوهم ان بلدنا سيد ومستقل: #لبنان واللبنانيون رهينة بيد ايران عبر حزب الله ويستعملاننا دروعا بشرية في معركتهم التي لا علاقة لها بلبنان.
الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي شهود زور ويغطون وضع اليد على لبنان.
باقون في المواجهة لنستعيد بلدنا وكرامة شعبنا ومستقبله. pic.twitter.com/EUCiVr4yHq