سامي الجميّل: لبنان واللبنانيون رهينة بيد ايران عبر "حزب الله"

غرّد رئيس حزب الكتائب" سامي الجميّل عبر "تويتر"، قائلاً: "برسم من لا يزال يتوهم أنّ بلدنا سيد ومستقل: لبنان واللبنانيون رهينة بيد ايران عبر "حزب الله" ويستعملاننا دروعاً بشرية في معركتهم التي لا علاقة لها بلبنان. الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي شهود زور ويغطون وضع اليد على لبنان. باقون في المواجهة لنستعيد بلدنا وكرامة شعبنا ومستقبله".

برسم من لا يزال يتوهم ان بلدنا سيد ومستقل: #لبنان واللبنانيون رهينة بيد ايران عبر حزب الله ويستعملاننا دروعا بشرية في معركتهم التي لا علاقة لها بلبنان.

الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي شهود زور ويغطون وضع اليد على لبنان.

باقون في المواجهة لنستعيد بلدنا وكرامة شعبنا ومستقبله. pic.twitter.com/EUCiVr4yHq — Samy Gemayel (@samygemayel) January 2, 2021