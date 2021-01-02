تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة حتى 30 حزيران

أصدرت وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر قرارا بتمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن العام 2020 وجاء فيه:"المادة الأولى: تمدد صلاحية كافة تراخيص حمل الأسلحة الممغنطة التي يبدأ رقمها ب2020 الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني من 1/1/2020 حتى 30/6/2021.المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 3/1/2021" .