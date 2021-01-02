لبنان

وزيرة الدفاع تفقدت فوج الحدود البري الأول على الحدود الشمالية

Lebanon 24
02-01-2021 | 17:58
A-
A+
Doc-P-780437-637452071988360119.jpg
Doc-P-780437-637452071988360119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفقدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، فوج الحدود البري الأول المنتشر على الحدود الشمالية، يرافقها نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن الطيار بسام ياسين ومدير مخابرات الجيش في الشمال العقيد الركن نزيه البقاعي وعدد من الضباط، وكان في إستقبال الوزيرة عكر قائد الفوج العقيد الركن ميلاد صليبا وضباط الفوج، وقد أقيمت لها تشريفات عسكرية.

واستمعت عكر من العقيد صليبا والضباط، الى شرح مفصل عن "مهمات الفوج والقوة المشتركة في مراقبة وضبط الحدود، والحفاظ على الأمن، وتعزيز ثقة المواطنين بالجيش، إضافة دور أبراج المراقبة والتجهيزات اللوجستية والتقنية".

وأكد العقيد صليبا للوزيرة عكر أن "وتيرة التهريب عبر الآليات الكبيرة تم وقفها بالكامل، وتمت مصادرة البضائع المهربة".

وهنأت عكر "الضباط والعسكريين ببداية السنة الجديدة"، وأعربت للفوج وللقوة المشتركة مع القوى والأجهزة الأمنية المولجة حماية الحدود اللبنانية الشمالية، عن "تقديرها للمهام التي يقومون بها عبر ضبط الحدود البرية، ومكافحة التهريب، وضبط المخالفات، وضبط المعابر غير الشرعية، والسهر المتواصل لتوفير التسهيلات للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف المناخية الصعبة".

ونوهت ب"إستعدادات الفوج وجهوزيته العالية لحماية الأمن والاستقرار، بعد أن جرى تطوير قدراته العسكرية ليصبح وحدة قتالية".

وأملت في "الإلتزام التام بكافة إجراءات الوقاية من وباء كورونا، من أجل سلامتهم وسلامة عائلاتهم". وقالت: "سنبقى دوما حكومة وشعبا وقيادة الى جانبكم من أجل الدفاع عن لبنان".

وبعد أن دونت الوزيرة عكر كلمة في السجل الذهبي، قدم لها العقيد صليبا درعا تذكارية، ثم قدمت الوزيرة عكر بدورها شمعة عليها شعار الجيش، وتمنت "أن تنير أيامهم وأيام عائلاتهم في زمن الأعياد".

ثم زارت وزيرة الدفاع أحد أبراج المراقبة، وعاينت عن كثب المهمات التي يقوم بها جهاز المراقبة، لمنع عمليات التهريب عبر الحدود وكيفية ضبطها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:50 | 2021-01-02
23:48 | 2021-01-02
23:41 | 2021-01-02
23:39 | 2021-01-02
23:27 | 2021-01-02
22:59 | 2021-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website