إقفال قلم الإستئنافية في بعبدا يومي 4 و 5 الجاري بسبب الكورونا

أصدر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي رجا خوري قراراً بإقفال قلم النيابة العامة الإستئنافية في قصر العدل في بعبدا يومي الإثنين والثلاثاء في 4 و 5 كانون الثاني الجاري، وذلك على اثر إصابة محامٍ عام إستئنافي وعدد من المساعدين القضائيين في النيابة العامة.وفي ما يتعلق بتقديم الشكاوى والمراجعات، فسيتم وضع لائحة بإرقام هواتف الموظفين على باب قلم النيابة العامة ليصار الى التواصل معهم من قبل المحامين بخصوص الشكاوى الملحة والطارئة خلال يومي الإقفال المشار اليهما.