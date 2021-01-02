حنكش: لبنان ليس صندوق بريد وهو للبنانيين فقط

غرد النائب المستقيل الياس حنكش عبر "تويتر": "لدينا ما يكفي من هموم ومشاكل، لا دواء، لا مستشفيات، فساد مستشر، عملة متدهورة وأموال الناس منهوبة! وأنتم تريدون مناصرة إيران ضد أمريكا والحوثي ضد الخليج. تقومون بتصفية حسابات لا دخل لنا فيها... لبنان ليس صندوق بريد وهو للبنانيين فقط! من يريد حرب للآخرين فليذهب من هنا، نحن باقون".