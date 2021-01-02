سامي فتفت: لبنان ليس ولاية إيرانية

غرّد النائب سامي فتفت عبر "تويتر"، وكتب: "قائد الحرس الثوري الإيراني يُعلن استعداده للتضحية بلبنان، من خلال تهديده إطلاق الصواريخ على اسرائيل وتدميرها من الاراضي اللبنانية.. لبنان ليس منصة صواريخ، لبنان ليس ملكاً تابعاً لكم او ولاية ايرانية، لبنانُ له أهلهُ وتاريخه وسيادته".