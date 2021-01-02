جنبلاط: للعودة الى تعقيم الأماكن العامة وتعميم الكمامات

نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تغريدة على حسابه عبر "تويتر" قال فيها "في بداية تفشي الكورونا لجأنا في الحزب في تعقيم الأماكن العامة وتعميم الكمامات .انني مع العودة الى هذه الطريقة واعتمادها في القرى والمدن كجزء من التذكير بالخطر وعلى الدولة تعميم هذه التجربة وغالب المدن لا ينقصها امكانات".