الاعتداء على طبيب في دورس بعلبك

اعترض شابان من آل "م" طريق الطبيب ب. م. في محلة دورس في بعلبك، وتعرضا له بالضرب بالعصي، قبل أن يفرا إلى جهة مجهولة.



وقد أصيب الطبيب بنزيف في رأسه، نقل على أثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك.