لبنان

الاعتداء على طبيب في دورس بعلبك

Lebanon 24
02-01-2021 | 18:53
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اعترض شابان من آل "م" طريق الطبيب ب. م. في محلة دورس في بعلبك، وتعرضا له بالضرب بالعصي، قبل أن يفرا إلى جهة مجهولة.

وقد أصيب الطبيب بنزيف في رأسه، نقل على أثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك.
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دورس

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