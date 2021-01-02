3 خروق بحرية للعدو الإسرائيلي مقابل رأس الناقورة

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخي 1 و2 / 1 / 2021 ما بين الساعة 16.04 والساعة 4.30، تم تسجيل 3 خروق بحرية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 185 مترا، حيث أقدم عناصر الزورق على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان" .