الجيش: توقيف 3 أشخاص في الهرمل تسببوا باستشهاد جندي وجرح آخر

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 2 / 1 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الهرمل كلا من: (ج.ع) (م.ع) و(ح.ع) لإقدامهم على إطلاق النار بتاريخ 1 / 1 / 2021 باتجاه سيارة يستقلها عسكريان وشخص آخر من البلدة عينها، مما أدى إلى استشهاد الجندي بشار علام وإصابة آخر بجروح.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص" .