حواط: سنحرر بلدنا من خاطفيه

غرد النائب زياد حواط عبر "تويتر":"عندما قلنا إن بلدنا مخطوف قامت الدنيا ولم تقعد، أين أنتم اليوم من هذا الكلام أيها "الحلفاء" المؤتمنون على سيادة لبنان واستقلاله؟‏لقد حذرنا باستمرار من تداعيات الانخراط في سياسة المحاور التي لا تجلب سوى الدمار، ولا حياء عند من ننادي‏مستمرون بمعركتنا السيادية وسنحرر بلدنا من خاطفيه".