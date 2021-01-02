مستشفى صيدا الحكومي: تمديد العمل ليوم الاحد لإجراء فحوص pcr

قرر رئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي الدكتور أحمد الصمدي، "نظرا للظروف الاستثنائية التي تعيشها مدينة صيدا والجوار بسبب تزايد الاصابات بكوفيد-19، تمديد العمل ليوم الاحد لاستقبال المواطنين لإجراء فحوص ال pcr ".