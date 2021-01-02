إقفال محكمة جب جنين في البقاع لغاية 11 الحالي

أصدر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في البقاع القاضي أسامة اللحام قرارا بإقفال محكمة جب جنين في البقاع الغربي، بعد ثبوت إصابة مساعدة قضائية بكورونا، وذلك لغاية 11 الحالي من أجل إجراءات التعقيم.