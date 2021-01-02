لبنان

أحمد الحريري: وطننا ليس منصة لرهانات طهران

Lebanon 24
02-01-2021 | 19:58
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غرد الامين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر "تويتر": "إصرار القيادة الايرانية على زج لبنان في حروبها وصراعاتها يشكل ذروة الاعتداء على السيادة اللبنانية. وطننا ليس منصة لرهانات طهران وسياساتها العبثية مهما حشدت من صواريخ".
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