أحمد الحريري: وطننا ليس منصة لرهانات طهران

غرد الامين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر "تويتر": "إصرار القيادة الايرانية على زج لبنان في حروبها وصراعاتها يشكل ذروة الاعتداء على السيادة اللبنانية. وطننا ليس منصة لرهانات طهران وسياساتها العبثية مهما حشدت من صواريخ".