عقيص: لإنقاذ الشعب اللبناني من الافناء الذاتي

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص عبر "تويتر": "إقفال تام من دون أي استثناءات سوى الغذاء والدواء، رقابة صارمة، إقفال المطار للطائرات القادمة، رفع الغرامات على المخالفين، تطبيق كامل للاجراءات في مختلف المناطق من دون استثناء. المدة: شهر كامل. الهدف: إنقاذ الشعب اللبناني من الافناء الذاتي".