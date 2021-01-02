الطبش: لن نرضى بأن نكون متراسا للغرباء في صراعاتهم

غردت النائبة رولا الطبش عبر "تويتر": "ومن قال إننا كلبنانيين، نرضى بأن نكون متراسا للغرباء في صراعاتهم؟لبنان لن يكون منصة لصواريخ أحد، ولا ساحة للعب بعض المراهقين في السياسات الدولية، أو فوهة مدفع للمغامرين بمصير بلدانهم.لبنان، حر، سيد، مستقل. هكذا هو، وهكذا نريده، وهكذا سيكون.واللي ما عجبو، يدق راسو بالحيط!".