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لبنان
عزل وإقفال العربانية الدليبة لمدة أسبوع
Lebanon 24
02-01-2021
|
20:06
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أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي قرارا قضى بعزل واقفال بلدة العربانية - الدليبة، قضاء بعبدا، في شكل كامل لمدة أسبوع من تاريخ اليوم. وحمل القرار الرقم 2021/2 وجاء فيه:
"المادة الاولى: تعزل وتقفل بشكل كامل لمدة أسبوع من تاريخه بلدة العربانية - الدليبة - قضاء بعبدا، وتمنع إقامة الحفلات العامة أو الخاصة أو المناسبات الاجتماعية (أعراس، مآتم وغيرها) أو السهرات أو التجمعات على اختلاف أنواعها وفي كافة الأمكنة، كما يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق ما بين الساعة الثامنة عشرة ولغاية الساعة الخامسة صباحا من كل يوم".
المادة الثانية: تستثنى حصرا من قرار الاقفال المؤسسات ذات الصلة بقطاع الصحة والادوية (صيدليات، مستوصفات وغيرها) والافران ومحطات توزيع المحروقات والغاز، أما محلات بيع المواد الغذائية على اختلاف انواعها والسوبر ماركت والميني ماركت فتقفل ما بين الساعة السابعة عشرة ولغاية الساعة الخامسة صباحا، على ان يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة والزامية وضع الكمامة والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الكافية بين الاشخاص والتعقيم بصورة دائمة والاعتماد على خدمة الدليفري قدر الإمكان.
المادة الثالثة: تكلف بلدية العربانية - الدليبة التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية والتزام المواطنين والمقيمين باصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم التجول والاختلاط وعدم مغادرة المنازل الا في حالات الضرورة القصوى، والزامية ارتداء الكمامة لتغطية الفم والانف عند اضطرارهم للتنقل، وكذلك التأكد من تقيد المؤسسات المستثناة من الاقفال بالشروط الصحية ودوام الفتح والاغلاق المحدد بالمادة الثانية من هذا القرار، وبالتالي تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقا للاصول القانونية والانظمة المرعية الإجراء، وطلب المؤازرة من قوى الامن الداخلي عند الضرورة.
المادة الرابعة: تكلف قوى الامن الداخلي التنسيق مع بلدية العربانية - الدليبة لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره."
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