عدوان: بعد ما نبهناكم مبارح صار يلي كان منتظر بأعداد كورونا

غرد النائب جورج عدوان على "تويتر": "برسم المسؤولين يلي ما بيجتمعوا بل week-end: بعدما نبهناكم من أسبوع وحذرناكم مبارح وصار يلي كان منتظر بالاعداد والمستشفيات عملت لجنة كورونا توصية متأخرة بس طلع اللجنة الوزارية ومجلس الدفاع الأعلى ما بيجتمعوا بعطلة نهاية الأسبوع وانتشار الوباء راح ينطرن للأسبوع القادم فعلا مسؤولين".